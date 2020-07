FC Barcelone – Mercato : Messi sur le départ, faut-il vraiment y croire ?

true

Alors que Lionel Messi (33 ans) menace le FC Barcelone de ne pas prolonger, Johan Micoud estime qu’il ne prendrait pas un gros risque à quitter la Catalogne…

Il y a deux ans, Cristiano Ronaldo avait fait sensation en quittant le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin. Lionel Messi serait-il prêt à en faire de même avec le FC Barcelone ? En fin de contrat, l’Argentin, déçu des derniers agissements de son club, a en tout cas stoppé les négociations pour la prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2021. Alors forcément, la menace d’un départ agite toute l’Espagne, et même au delà… Interrogé sur l’éventuel départ de Messi, Quique Setién a noyé le poisson, ce samedi. « Je ne vais pas spéculer là-dessus. Je n’ai rien entendu de lui. Je n’ai rien à dire, ce n’est pas ma mission. Je vois bien Leo à l’entraînement. Tout le reste n’est que spéculation ».

Selon Micoud, son plus gros défi reste le Barça

Dans l’émission L’Equipe du Soir, Johan Micoud, lui, a donné son avis sur la question… « Tout cela tombe à un moment où le Barça n’est pas en grande forme et c’est peut-être un moyen pour Messi de mettre la pression pour avoir une meilleure équipe. Ça fait un moment que c’est plus poussif », a expliqué l’ancien international.

Selon lui, l’Argentin ne prendrait pas un grand risque en quittant le Barça… « Le voir ailleurs, je ne sais pas. Mais s’il part, ce ne sera pas pour une petite équipe. Et être toujours au top dans le même club, ce n’est pas si simple non plus. Il faut avoir beaucoup de caractère. » Pour l’heure, Messi ne s’est pas exprimé, laissant libre cours aux rumeurs sur son avenir. « L’Equipe », qui a consulté l’entourage du capitaine du Barça, n’a pas eu de retour.