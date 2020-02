FC Barcelone – Mercato : Neymar de retour, le hack qui a mis le feu à la Catalogne !

true

Certains suiveurs du FC Barcelone ont eu une grosse surprise hier soir. En effet, le compte Twitter du Barça a annoncé le retour de Neymar Jr (PSG) en Catalogne. Un message vite effacé par le Comunity manager du club qui a annoncé quelques instants plus tard avoir été victime d’une attaque de hackers.

Bien embêté par la publication de cette fake news, le Barça a communiqué par le biais de ses réseaux : « Les comptes Twitter du FC Barcelone ont été piratés, c’est pourquoi des messages extérieurs à notre organisation sont apparus, qui ont été signalés et supprimés (…) Le FC Barcelone mènera une recherche sur la cybersécurité et examinera tous les protocoles afin d’éviter de tels incidents et de garantir le meilleur service à leurs membres et fans. Nous nous excusons pour tout malentendu ou inconvénient que cette situation pourrait avoir causé ».

El FC Barcelona farà una investigació de ciberseguretat i revisarà tots els protocols i vinculacions amb eines de tercers, per tal d’evitar aquestes incidències i garantir el millor servei als seus socis i aficionats. — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 15, 2020

Comme le rapporte la presse ibérique, le groupe de pirates OurMine a revendiqué l’attaque contre le FC Barcelone. Il s’agit de la deuxième fois que ces hackers prennent la main sur les comptes Twitter de l’entité blaugrana.