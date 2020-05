FC Barcelone – Mercato : Neymar envoie bouler Leonardo et relance la guerre avec le PSG

true

En refusant de baisser son salaire pendant la crise du Covid-19, Neymar ferait en sorte de pousser le PSG à bout pour mieux rejoindre le FC Barcelone.

AS, Mundo Deportivo, Marca, Sport… Chaque jour, l’un des grands quotidiens sportifs espagnols évoque le retour de Neymar au FC Barcelone. Ce dimanche, c’est Sport qui s’y colle. Et il n’y va pas par quatre chemins : « Neymar, non au PSG, oui au Barça », écrit-il en Une.

Pour justifier ce titre offensif, le quotidien explique dans ses accroches : « Le Brésilien ouvre une autre guerre avec le club parisien en refusant de baisser son salaire et va demander à partir cet été » et « Le Barça est dans l’attente d’actions du footballeur pour proposer un échange de joueurs avec le PSG ».

Comme l’été dernier, la stratégie des Catalans consiste à attendre que Neymar fasse comprendre au monde entier qu’il veut quitter le PSG puis à négocier avec le club de la capitale. Sport croit savoir que le fait que le Brésilien refuse de baisser son salaire est une preuve qu’il veut s’en aller, si possible en ne faisant aucun cadeau au PSG.