FC Barcelone – Mercato : Neymar ou Martinez, Rivaldo n’hésite pas

Ancien attaquant du FC Barcelone, le Brésilien Rivaldo pense que les Blaugranas feraient mieux de porter leurs efforts sur Neymar que sur Lautaro Martinez.

L’Inter Milan a refusé la première offre du FC Barcelone pour son attaquant Lautaro Martinez. Les Blaugranas voulaient inclure un ou plusieurs joueurs (Junior Firpo, Nelson Semedo) dans l’opération pour faire baisser le prix d’achat (110 M€) de l’Argentin. Mais les « Nerazzurri » ne sont pas intéressés.

Et pour Rivaldo, c’est presque une bonne nouvelle. Dans sa chronique pour un site de paris, le Ballon d’Or 1999 a indiqué que, quitte à mettre une grosse somme pour un joueur offensif à l’intersaison, le FC Barcelone devrait concentrer ses efforts sur Neymar (PSG).

« Les rumeurs concernant les intentions de Barcelone de recruter Neymar et Lautaro Martinez se font de plus en plus nombreuses en marge du prochain mercato. Même si l’Argentin est un bon joueur, je pense que seul Neymar est certain de pouvoir réclamer une place dans le onze de départ aux côtés de Messi. Pour le moment, le club devrait privilégier la signature de Neymar. »