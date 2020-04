FC Barcelone – Mercato : Neymar prépare bien son départ du PSG

true

Le quotidien Sport assure à son tour que Neymar fait tout pour quitter le PSG et revenir au FC Barcelone en vue de la saison prochaine.

Reprenant les informations du Mundo Deportivo d’hier, le quotidien Sport fait sa Une du jour sur le retour de Neymar au FC Barcelone. Selon lui, l’attaquant brésilien prépare effectivement son départ du PSG, où il est arrivé à l’été 2017, et fait tout pour revenir en Catalogne.

« Neymar prépare actuellement sa sortie », titre Sport avec comme sous-titres : « Le Brésilien désire mettre un point final à son passage au PSG pour revenir au Barça » et « Le club français a compris que son départ pourrait devenir inévitable et prépare une stratégie pour le vendre ».

L’idée serait que Leonardo, après avoir tout fait pour retenir Neymar un an de plus, n’a plus de prise désormais. Mais qu’il souhaiterait en tirer le prix fort, sachant qu’il ne pourra pas obtenir plus que 180 M€, limite imposée par un règlement de la FIFA. Le dirigeant du PSG souhaiterait récupérer un ou plusieurs Barcelonais dans l’opération.