FC Barcelone – Mercato : Ousmane Dembélé poussé vers la sortie ?

L’attaquant français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, privé de terrain pour six mois, sera-t-il vendu par les dirigeants catalans l’été prochain ?

Hier après-midi, on a retrouvé trace de lui en Finlande. Pour une bonne nouvelle. Ousmane Dembélé, l’attaquant français du FC Barcelone, a en effet été opéré avec succès de sa rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Ce qui, désormais, l’astreint à une (nouvelle) période de six mois loin des terrains.

Outre l’immense déception qui doit logiquement habiter le joueur, et cet Euro 2020 qui se déroulera sans lui, une question s’impose : Dembélé a-t-il encore un avenir au sein du club catalan ? Rien n’est moins sûr.

Car comme le confirme ce matin l’Equipe, dans ses colonnes, le Français ne bénéficie plus de beaucoup de soutiens. Et cette nouvelle absence pourrait même être celle de trop.

Le président Bartomeu, qui a pris des nouvelles du joueur hier, pourrait être tenté de le vendre. Et ce en dépit d’une balance achat-vente qui sera nécessairement déficitaire, Dembélé ayant coûté plus de 100 millions d’euros. Car le Barça aura bien entendu toutes les peines du monde à se séparer d’un élément sans cesse blessé et dont la fragilité physique inquiète.