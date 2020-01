true

Poussé par Quique Setién au recrutement d’un « n°9 » avant le 31 janvier, le FC Barcelone s’est sérieusement activé ces dernières heures. Le départ de Carles Pérez – prêté pour 1 M€ à l’AS Roma avec une option d’achat obligatoire (11 M€ + 3,5 M€ de bonus) – en atteste : l’entité catalane cherche en premier lieu à dégager des liquidités, bridé par un fair-play financier qui lui impose de vendre pour 60 M€ d’ici au mois de juillet pour être dans les clous.

⚠ OFICIAL | Carles Pérez se marcha como cedido por 1 millón de euros 🔵🔴 Los italianos tienen una opción de compra obligatoria de 11M de euros, más 3,5M en variables https://t.co/264XcC5Sfr — Diario SPORT (@sport) January 30, 2020



Selon « Catalunya Radio », le Barça chercherait notamment à vendre Philippe Coutinho (27 ans) dès cet hiver, espérant que le Bayern Munich lève l’option d’achat de 120 M€. S’il est peu probable que le club bavarois ne bouge dans les 48 heures, les Blaugranas sont aussi à l’écoute en cas d’offre pour Ivan Rakitic au milieu. Objectif : faire rentrer un maximum d’argent et baisser la masse salariale.

Aubameyang et Richarlison trop chers, Willian piste prioritaire ?

En parallèle, le FC Barcelone étudie les dossiers de recrues potentielles et ne souhaite pas aller chercher un buteur au rabais comme ce fut le cas il y a un an avec Kevin-Prince Boateng. Les dirigeants barcelonais se sont notamment renseignés sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, 30 ans). Selon « The Telegraph », les Gunners sont ouverts à une vente à 60 M€. Une somme aujourd’hui bien trop élevée pour les finances catalanes. Le Barça a également sondé Everton pour Richarlison (22 ans) mais, là aussi les moyens font défaut.

Faute d’un accord avec l’Inter Milan, la piste Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans) a été envisagée… Avant d’être écartée au profit de son coéquipier Willian. D’après le « Daily Mirror », une offre de 23 M€ aurait été émise depuis barcelone pour le Brésilien de 31 ans, en fin de contrat au 30 juin. Pour l’heure, Frank Lampard ferme la porte à un départ.