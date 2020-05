FC Barcelone – Mercato : Pochettino prêt à donner un coup de main à Messi &Co ?

true

Annoncé à Newcastle, Mauricio Pochettino tiendrait à amener avec lui Philippe Couthino, indésirable au FC Barcelone.

Newcastle vient d’être racheté par des capitaux venus d’Arabie Saoudite et ses nouveaux propriétaires veulent bâtir une grosse équipe. Pour la diriger, Mauricio Pochettino serait leur choix n°1. Le technicien argentin est libre depuis son éviction de Tottenham, qu’il avait pourtant mené en finale de Ligue des champions au printemps dernier.

Selon The Sun, Pochettino a formulé une première demande dans l’hypothèse d’une arrivée chez les Magpies et elle concerne le FC Barcelone puisque l’ancien défenseur du PSG souhaiterait l’arrivée de Philippe Coutinho, qu’il avait côtoyé à l’Espanyol. Prêté au Bayern Munich cette saison, le Brésilien n’entre plus vraiment dans les plans du club catalan qui lui cherche une porte de sortie. Newcastle pourrait donc être celle-là. Coutinho serait aussi ciblé par Chelsea.