FC Barcelone – Mercato : pourquoi Griezmann ne partira pas cet été

Alors que Sport assurait ce matin un futur départ du FC Barcelone d’Antoine Griezmann, Mundo Deportivo affirme le contraire. Et ce pour une raison simple.

On vous relayait ce matin l’information sur notre site : le quotidien catalan, Sport, assurait en effet que les dirigeants du FC Barcelone avaient d’ores et déjà prévu de laisser filer cet été l’attaquant français, Antoine Griezmann. Et ce pour une raison essentielle : c’est le champion du monde français qui allait être intégré dans le deal avec le PSG pour faire revenir Neymar en Catalogne.

Ce scénario, déjà entendu et lu à d’innombrables reprises, ne convainc plus l’ensemble de la presse espagnole. Notamment parce que le retour du Ney au Barça paraît de plus en plus improbable. Et surtout parce que Griezmann, selon Mundo Deportivo cette fois, est déjà partie prenante pour la saison prochaine.

Promotion du futur maillot

En effet, et c’est MD qui l’affirme, l’ancien buteur de l’Atletico Madrid, sera l’un des deux joueurs à assurer la promotion du futur maillot du Barça en 2020-2021. Des photos auraient même déjà été prises en compagnie de Lionel Messi, bien entendu. Par ailleurs, le Français, qui veut s’imposer dans les prochains mois, aurait le soutien total de son entraîneur, Quise Setién, de ses partenaires et du président Bartomeu. A suivre…