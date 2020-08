FC Barcelone – Mercato : quand Bartomeu et Pochettino se croisent dans un bar…

true

Dans un entretien accordé à El Pais, l’entraîneur Mauricio Pochettino est revenu sur sa relation pour le moins complexe avec le FC Barcelone.

Il est toujours sans club, lui qui a été débarqué sans ménagement de Tottenham il y a quelques mois. On parle ici, et vous l’aurez sans doute compris, de Mauricio Pochettino, envoyé récemment sur le banc de touche du FC Barcelone.

Le technicien a accordé un entretien à El Pais, au cours duquel il est notamment revenu sur la rumeur Barça. Et sur sa supposée volonté de ne jamais rejoindre ce club en raison de ses liens historiques avec l’autre club de Barcelone, l’Espanyol.

Propos retranscrits par nos confrères de footmercato. « J’étais à Barcelone cette année-là et j’ai rencontré Bartomeu dans un bar. Nous nous sommes salués parce que nous emmenions les enfants dans la même école et nous avons parlé pendant cinq minutes. Cela a généré une rumeur, et quand on m’a posé la question, j’ai voulu régler le problème de manière drastique et j’ai en effet parlé de phobie du Barça. Mais je ne voulais pas manquer de respect à Barcelone. Peut-être que maintenant je ne la ferais pas parce que dans la vie on ne sait jamais ce qui va se passer. »