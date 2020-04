FC Barcelone – Mercato : Rakitic est attendu à Séville

true

Un retour d’Ivan Rakitic au FC Séville semble en bonne voie. Le joueur du FC Barcelone serait accueilli à bras ouverts en Andalousie…

Avec les arrivées ces deux dernières saisons d’Arthur et de De Jong, l’avenir d’Ivan Rakitic semble se dessiner loin du FC Barcelone. Le vice-champion du monde croate a perdu du temps de jeu (40% de temps de jeu en moins ces deux dernières saisons) et il vit mal la situation.

Son départ cet été se précise et plusieurs clubs sont sur les rangs : la Juventus, le Napoli, l’Atlético Madrid. Mais Rakitic ne cache pas qu’un retour à Séville lui plairait beaucoup et la réciproque est vrai : d’après ABC, le vestiaire du FC Séville serait enchanté d’accueillir le retour d’un joueur de son envergure, et la direction du club andalou aussi. Une marque d’estime qui serait très appréciée du Croate.