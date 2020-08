FC Barcelone – Mercato : Rummenigge renvoie Coutinho à Lionel Messi

true

Prêté la saison dernière au Bayern Munich par le FC Barcelone, Coutinho n’a pas convaincu les dirigeants bavarois de lever l’option d’achat.

Sur ce mercato, le FC Barcelone devra vendre avant d’acheter. Le Barça connaît actuellement des difficultés financières liées à la crise économique du Covid-19. Pendant longtemps, les Blaugranas ont espéré refourguer le flop Coutinho, sous contrat jusqu’en 2023, au Bayern Munich.

Plus en odeur de sainteté en Catalogne, le Brésilien a été prêté la saison dernière au Bayern Munich. Les dirigeants Culés ont introduit une option d’achat astronomique de 120 millions d’euros. En 2018, le FC Barcelone a aligné 145 millions d’euros auprès de Liverpool pour Coutinho. Ce dernier devait remplacer Neymar, parti au PSG. Mais, à l’instar de son passage du côté du Camp Nou, Coutinho a déçu au Bayern Munich.

La saison dernière, l’ex-milieu offensif de Liverpool a participé à 23 rencontres de Bundesliga. Il a marqué 8 buts et offert 6 passes décisives. Mais au-delà de ses statistiques, son rendement a été jugé insuffisant pour le champion d’Allemagne en titre.

Dans un entretien accordé à Bild, Karl-Heinz Rummenigge s’est attardé sur la question de l’avenir de Philippe Coutinho. Sans surprise, le Bayern Munich va renvoyer l’élément au Camp Nou. « Coutinho, comme je l’ai déjà dit, le contrat arrive à échéance. On ne peut pas et on ne veut pas faire d’autres investissements de cette ampleur. » Récemment, Tottenham et Arsenal ont sondé le Barça pour sauver le soldat Coutinho.