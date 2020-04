FC Barcelone – Mercato : Sergio Agüero voit Lionel Messi finir sa carrière chez les Blaugranas

true

Partenaire de Lionel Messi en sélection argentine, l’attaquant de Manchester City Sergio Agüero le voit terminer sa carrière au FC Barcelone.

Il a beau avoir 32 ans et bénéficier du plus gros contrat du monde du football, Lionel Messi reste l’objet d’une cour permanente des grands clubs européens. Et ce ne sont pas les remous institutionnels du FC Barcelone qui vont faire taire les rumeurs. Mais pour Sergio Agüero, partenaire de La Pulga en sélection argentine, il serait très étonnant qu’il quitte la Catalogne un jour…

« Leo est un joueur qui est déjà un symbole et une légende de Barcelone, mais dans le football, il se passe mille choses. Beaucoup de joueurs sont passés et Leo est resté à Barcelone. Il aime le club, il s’identifie à Barcelone, il s’y sent bien et est heureux. Peu importe le nombre de choses qui se produisent, il continuera. Sauf si quelque chose de catastrophique se passe. »

🚨 ENTREVISTA EXCLUSIVA a @aguerosergiokun 🚨 🗣 « Creo que MESSI SEGUIRÁ en el BARÇA salvo que PASE ALGO CATASTRÓFICO ». #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/VyKh3BbXQm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 30, 2020

Voilà des propos qui devraient rassurer les supporters du FC Barcelone. Même si ceux-ci l’étaient déjà depuis que Messi en personne a répété qu’il n’envisageait pas de partir…