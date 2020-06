FC Barcelone – Mercato : Setién a assombri un peu plus l’avenir de Griezmann

true

Antoine Griezmann, l’attaquant français du FC Barcelone, était sur le banc face au Celta Vigo. Et Quique Setién a assumé son choix sans problème.

La reprise de la Liga n’a rien changé à la tendance de la première saison d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. L’attaquant français ne trouve pas sa place dans cette équipe et la confiance s’envole avec. Au point de ne plus être un titulaire aujourd’hui.

Arrivé pour 120 millions d’euros l’été dernier, Griezmann n’est sorti du banc que pour une petit dizaine de minutes contre le Celta Vigo ce samedi soir. Un choix assumé de Quique Setién qui semble désormais lui privilégier Ansu Fati ou Martin Braithwaite.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Et en conférence de presse d’après match, le coach espagnol s’est montré très clair. Ni le prestige, ni le montant des transferts ne prendront le pas sur l’aspect sportif au moment de faire des choix. « Je ne regarde pas si les transferts ont coûté cher ou non. Cette semaine, j’ai opté pour un autre onze. La semaine dernière, vous me demandiez pourquoi Riqui (Puig) et Ansu (Fati) ne jouaient pas. Et maintenant Griezmann. Ce ne sont pas des caprices, je prends des décisions techniques », a prévenu Setién. Et cela ne laisse présager rien de bon pour l’attaquant français.