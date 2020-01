FC Barcelone – Mercato : Setién a reçu le feu vert de Messi pour ce buteur de Liga

true

Quique Setién a fait les choses dans l’ordre pour ses premiers pas au FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, l’ancien coach du Betis Séville a réservé son premier entretien individuel à Lionel Messi, jeudi, avant la séance d’entraînement du jour.

La conversation s’est déroulée dans un climat très détendu, avec des sourires dans les deux camps. Setién aurait fait part de son projet de jeu à l’attaquant argentin en lui répétant qu’il en serait le cœur. « La Pulga » est sorti de cette discussion en rigolant. La discussion aurait aussi tourné autour du remplacement de Luis Suarez, blessé au genou et absent quatre mois.

Messi et Setién apprécient Avila

S’il n’écarte pas l’option de ne se servir de ses propres attaquants, Setién réfléchit encore à recruter un buteur et en aurait fait part à Messi. Selon Don Balon, le capitaine du Barça lui aurait donné son feu vert pour creuser la piste Ezequiel « Chimy » Avila (25 ans). Le buteur argentin de l’Osasuna Pampelune flambe en Liga (10 buts, 3 passes) et présente le double avantage d’être Argentin et né à Rosario, la ville fétiche de « La Pulga. » Son nom revient avec insistance en Catalogne cet hiver. Par ailleurs, le nouveau coach du Barça a également réuni tout le vestiaire blaugrana à une sortie au restaurant hier soir. L’invitation a été très bien perçue par les joueurs barcelonais.