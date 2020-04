FC Barcelone – Mercato : Setién ne compte pas offrir une révolution à Lionel Messi

true

Si Lionel Messi aimerait sans doute voir beaucoup de choses changer au FC Barcelone, son entraîneur Quique Setién n’y est pas favorable.

Dans une interview accordée à TV3, l’entraîneur du FC Barcelone a évoqué les nombreux changements annoncés dans l’effectif. Avec un discours plutôt stabilisateur par les temps qui courent. « Je ne suis pas en faveur de faire une révolution. Il est certain que l’on va devoir intégrer des joueurs, mais pas parce que cette équipe est épuisée ou fatiguée », a prévenu le coach du Barça.

Si Lionel Messi ne doit donc pas s’attendre à voir son équipe changer en profondeur, Quique Setién aimerait toutefois que l’atmosphère soit plus favorable en coulisses autour de la Pulga. « L’idéal serait de travailler dans un environnement positif. Mais je ne pense pas que ces choses puissent influencer Messi. Nous sommes sûrs qu’il continuera et terminera sa carrière au Camp Nou », a assuré Setién.

Enfin, le coach du Barça a évoqué la fin de saison, avec toute la mesure que nécessite la situation actuelle, laissant le sportif au second plan. « Je ne me sens pas champion avec deux points d’avance à ce stade. Mais terminer la Liga est anecdotique, nous sommes dans une situation très difficile pour tout le monde et ce qui me préoccupe vraiment aujourd’hui c’est que tout se solutionne vite, que nous puissions sortir et nous embrasser et surtout retrouver les anciens qui vivent cette situation encore plus intensément », espère avant tout l’entraîneur du Barça.