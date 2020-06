true

Pour Javier Tebas, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone vers l’étranger serait plus préjudiciable que celui de Cristiano Ronaldo.

S’il était plutôt Cristiano Ronaldo que Lionel Messi du temps où le Portugais évoluait au Real Madrid, Javier Tebas a bien retourné sa veste depuis. Dans un entretien à la radio catalane « RAC 1 », le patron de la Liga a minimisé l’impact réel de CR7 sur le foot espagnol… Pour mieux vendre l’image de la Pulga.

« On va me critiquer à Madrid mais le départ de Cristiano Ronaldo a eu impact quasi nul. La Liga doit être au-dessus des joueurs. Mais dans le cas de Lionel Messi, c’est le meilleur joueur de l’histoire du football. C’est une chance pour nous de l’avoir dans notre championnat. Et encore plus pour les supporters du Barça. Nous sentirions l’impact de son départ, surtout dans un autre championnat », a expliqué Tebas, malgré tout confiant.

« Lionel Messi est une icône et il désire terminer sa carrière au FC Barcelone. Bien sûr son départ ne serait pas non plus une catastrophe, mais il faut valoriser ce qu’il donne à la compétition. Il n’y a pas un jour où, aussi ennuyeux soit-il, il ne nous ravit pas de quelque chose », a poursuivi Tebas. En fin de contrat en juin 2021, Messi discute d’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2023…