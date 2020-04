FC Barcelone – Mercato : Tebas ruine les espoirs de Messi pour Neymar et Martinez

true

Javier Tebas, président de LaLiga, affirme que le FC Barcelone n’est pas en mesure de s’offrir les services de Neymar (PSG, 28 ans) et Lautaro Martinez (Inter, 22 ans).

Josep Maria Bartomeu a rassuré les supporters du FC Barcelone il y a quelques semaines en affirmant que le club aurait les moyens de ses ambitions au mercato estival. La vérité serai toute autre dans la bouche de Javier Tebas.

Le sulfureux président de LaLiga affirme en effet que le Barça ne sera pas en mesure de s’offrir les services de Neymar et de Lautaro Martinez cet été. Sur le plan financier, ce serait mission impossible.

« Tout est gelé question mercato, Neymar et Lautaro Martinez inclus »

« Il n’est pas vrai que le Barça négocie actuellement le recrutement de top-joueurs cet été, affirme le célèbre pourfendeur du PSG dans le quotidien espagnol AS. Les dirigeants sont plus soucieux de la reprise du championnat que du recrutement. Il y aura des échanges de joueurs, mais aucun club en Europe ne travaille sur un tel mercato à l’heure actuelle. Ils sont plus soucieux de terminer la saison et des dommages qui en découleront. Tout est gelé question mercato, Neymar et Lautaro Martinez inclus. Ces rumeurs me surprennent, le Barça n’est pas sur ces dossiers. »