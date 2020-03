FC Barcelone – Mercato : Trincao a une idée pour aborder Messi

true

Le Portugais Francisco Trincao, qui rejoindra le FC Barcelone cet été, a déjà imaginé sa première discussion avec Lionel Messi.

Dans quelques mois, Francisco Trincao, le joueur de Braga, rejoindra le FC Barcelone. Acheté par le Barça, l’ailier est resté pour finir la saison dans son club formateur. Il s’est confié dans un chat avec les supporters de Braga, qui lui ont demandé s’il parlerait du Sporting Braga à Lionel Messi.

« Oui, je lui dirai que nous avons fait du bon boulot pour que Braga se fasse un nom en Europe », a répondu le joueur. Avant d’ajouter : « Pour l’instant, je ne pense pas trop à la Ligue des champions, au Ballon d’Or, à tout ça. J’ai encore la tête à Braga. Mais on a tous ces rêves, on veut tous être le meilleur joueur possible et aider le club dont on porte les couleurs. »

Trincao a également ajouté que s’il le pouvait, il amènerait son coéquipier Fransergio dans ses valises.