FC Barcelone – Mercato : Umtiti ne veut pas quitter le navire

true

Annoncé sur le départ cet été, Samuel Umtiti ne verrait pas son avenir ailleurs qu’au FC Barcelone.

Sport évoque ce mardi la situation de Samuel Umtiti au FC Barcelone. L’ancien joueur de l’OL fait partie des joueurs que le club catalan tenterait de pousser vers la sortie cet été afin de renflouer ses caisses pour pouvoir recruter, avec Lautaro Martinez (Inter Milan) et Neymar (PSG) comme cibles principales. Depuis son retour de la Coupe du monde en Russie, Umtiti peine à convaincre au Barça, diminué par un genou qui semble lui poser de plus en plus de soucis.

Mais selon Sport, pas question pour lui de partir. « Il n’écoutera pas les offres. Il est heureux dans sa vie à Barcelone et veut retrouver ses galons », annonce le quotidien catalan, qui ajoute : « L’équipe compte plusieurs joueurs français (Dembélé, Griezmann et Lenglet) qui sont son meilleur soutien, mais il est respecté de tout le monde dans le vestiaire. » Le défenseur, qui serait dans le viseur de Manchester United, est lié au Barça jusqu’en juin 2023.