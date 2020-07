FC Barcelone – Mercato : Umtiti trop cher pour Everton et West Ham ?

true

Alors que son nom est également évoqué du côté de l’OM, de l’OL et de Rennes, Samuel Umtiti, indésirable au FC Barcelone, serait trop cher pour Everton et West Ham, également sur les rangs.

Samuel Umtiti figure sur la liste de joueurs qui pourraient quitter le FC Barcelone cet été. Selon les médias espagnols, le champion du monde français n’a plus la côte en Catalogne et les dirigeants du Barça le poussent vers la sortie.

Son salaire est un obstacle encore plus important que son genou

En France, l’OL, l’OM et le Stade Rennais seraient venus aux nouvelles. Selon Tuttosport, la Lazio de Rome cible également l’ancien Gone et une offre de 30 M€ pourrait même parvenir au Barça, où Umtiti est sous contrat jusqu’en 2023. De son côté, le Daily Star annonce des contacts avec Everton et West Ham. Mundo Deportivo croit savoir que les deux clubs sont prêts à accueillir le joueur pour un prêt avec option d’achat, afin de pouvoir évaluer ses dispositions physiques après deux saisons perturbées par les blessures. Mais le média catalan ajoute que le salaire très important d’Umtiti s’annonce comme un frein de taille pour les négociations. « C’est un obstacle pour son départ », écrit MD. Pas encore parti, donc, Umtiti…