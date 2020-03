FC Barcelone – Mercato : Umtiti vendu pour favoriser le retour de Neymar ?

Auteur de deux premières saisons excellentes au FC Barcelone, en 2016/17 et 2017/18, Samuel Umtiti a vu sa cote chuter en même temps que ses genoux le faire souffrir. Ses atermoiements lorsqu’il a souffert de détachement cartilagineux en 2018/19 lui ont valu de rétrograder d’un rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux catalans derrière Gerard Piqué et Clément Lenglet.

Sachant que le FCB va avoir besoin de vendre lors de la prochaine intersaison, au pire pour éponger les dettes générées par la crise du Covd-19, au mieux pour faire revenir Neymar, le champion du monde est poussé vers la sortie. Et plus précisément vers la Premier League, qui a les moyens de payer une grosse indemnité et où son gabarit ferait des ravages.

#Barcelona are open to selling Samuel #Umtiti in the summer. #Barça ask €50M. #Arsenal were interested in him last year, but the central-back chose to stay. Now #Chelsea are also interested in him and have ask for info to his agent (A.Canales). #transfers #FCB #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 31, 2020