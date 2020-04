FC Barcelone – Mercato : un coéquipier de Cristiano Ronaldo prêt à filer au Barça ?

true

Ce dimanche, Mundo Deportivo relance le dossier Matthijs de Ligt (Juventus) au FC Barcelone. Au Portugal, on parle de Ruben Dias (Benfica).

Si la presse catalane a beaucoup fait ses gros titres sur le dossier Lautaro Martinez (Inter Milan) ces dernières semaines, la venue d’un nouveau buteur n’est pas la seule préoccupation du FC Barcelone qui cherche aussi un milieu de terrain pour épauler Frenkie De Jong ainsi qu’un défenseur central pour pallier à la fragilité de Samuel Umtiti et répondre aux carences d’un secteur régulièrement pointé du doigt.

De Ligt ne dira pas deux fois non…

S’il avait refusé de rejoindre le Barça l’été dernier après sa belle saison à l’Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt (Juventus de Turin, 20 ans) serait désormais « attentif » à cette idée si l’on en croit « Mundo Deportivo » dans son édition de ce dimanche. Bien que sous contrat jusqu’en juin 2024 et acheté pour près de 85 M€ par la Vieille dame l’été dernier, le Néerlandais serait une option étudiée.

De son côté, la presse portugaise et plus particulièrement le quotidien « Record » évoque la piste Ruben Dias (Benfica, 22 ans). La venue du protégé de Jorge Mendes s’annonce cependant très compliquée du fait de la durée du contrat du stoppeur portugais (2024), de la concurrence de Manchester City et de la clause de résiliation élevée fixée par le club lisboète (100 M€).