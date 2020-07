FC Barcelone – Mercato : un coup de main proposé pour débaucher Lionel Messi

true

Lionel Messi, la star du FC Barcelone, a mis son avenir en suspens ces derniers jours. Et forcément, certains rêvent de le débaucher.

Depuis quelques jours et l’annonce de la mise en veille d’une prolongation de Lionel Messi à l’initiative de la Pulga, l’Espagne se déchaîne sur l’avenir du numéro 10 du FC Barcelone. Messi peut-il quitter le Barça dans un avenir proche ? Bien évidemment, c’est une possibilité réfutée avec vigueur par le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu. Après s’être déjà exprimé au sortir de la victoire à Villarreal, le président du Barça a remis ça pour la RAC1. « Il est évident que nous avons l’obligation de renouveler Messi, le meilleur joueur de l’histoire », a-t-il notamment déclaré.

L’Inter pourrait tenter sa chance pour Messi

Mais le FC Barcelone va peut-être devoir se confronter au rêve des autres grands clubs européens. A l’image de la Juventus Turin avec Cristiano Ronaldo, celui qui parviendra à débaucher Lionel Messi réalisera le coup ultime. Du côté de l’Inter Milan notamment, on ne l’écarte pas. Le patron de Pirelli, sponsor principal du club intériste, a évoqué cette possibilité à Gr Parlamento. « Si l’Inter veut Messi, il faudra demander à Steven Zhang de faire un effort », a d’abord annoncé Marco Tronchetti.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Pirelli propose un coup de pouce, rien de plus

Ce dernier, par la suite, a confié que Pirelli ne pourrait pas avoir un rôle majeur dans une opération de cette envergure. Mais serait toutefois disposé à apporter sa pierre à l’édifice. « Honnêtement, dans la situation économique actuelle, nous sommes incapables d’investir plus d’argent dans le sport, puisque nous avons déjà la Formule 1, l’America’s Cup et l’Inter. On peut aider, mais rien de plus… ». A voir désormais si l’Inter saisira ce coup de main.