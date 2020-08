FC Barcelone – Mercato : un défenseur turc serait dans le viseur

true

Selon un média turc, le FC Barcelone aurait approché le club anglais de Leicester au sujet de son défenseur, Caglar Soyuncu.

Probable, dans les prochaines semaines, que les rumeurs affluent au sujet du Mercato du FC Barcelone. Que ce soit dans le sens des départs, puisque le club blaugrana aurait décidé d’opérer une très large opération dégraissage avec pas moins de 16 départs envisagés. Et ce sera nécessairement le cas rayon arrivées, le Barça ayant toutes les peines du monde à boucler la venue de Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan.

En attendant, une rumeur est cette fois venue de Turquie, et plus précisément du média, NTV Spor. Ainsi, et après les possibilités Pau Torres (Villarreal) et Eric Garcia (Manchester City), le défenseur Caglar Soyuncu, qui évolue à Leicester, serait plus que jamais dans le viseur des Catalans pour évoluer la saison prochaine en défense centrale. Agé de 24 ans, Soyuncu est international turc.

Toujours selon le même média, l’offre du Barça serait aux alentours de 40 millions d’euros.