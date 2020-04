FC Barcelone – Mercato : un dossier cher à Messi en train de sérieusement se tendre ?

true

Alors que Lionel Messi, l’attaquant du FC Barcelone, compte bien voir son club se renforcer, la crainte du moment vient d’un taulier de l’effectif.

Avant que la compétition ne soit gelée pour les raisons que l’on connaît, le FC Barcelone a affiché quelques carences pendant la saison qui vont obliger le club à se renforcer. Dans le jeu, Lionel Messi est souvent apparu comme le seul à faire la différence.

Et parmi les rares tauliers à répondre présent à ses côtés, le portier Marc-André ter Stegen est souvent au rendez-vous. Problème, une menace plane de plus en plus sur un joueur qui est donc une des rares valeurs sûres aux côtés de la Pulga. Le quotidien Sport révèle en effet, que le clan du portier allemand aurait écarté la dernière proposition de prolongation du FC Barcelone.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Avec une masse salariale bloquée à 70% du budget du club, le Barça ne peut pas faire des folies pour son portier. Sauf que celui-ci n’a aucune intention d’être la dernière roue du carosse de l’effectif. Une proposition de contrat jusqu’en 2025, avec revalorisation de salaire et option sur trois saisons supplémentaires aurait été retoquée par le clan ter Stegen. De quoi tendre une situation épineuse autour du portier allemand, qui reste toutefois engagé jusqu’en 2022 avec le Barça.