FC Barcelone – Mercato : un duo Messi – CR7 est bien sur les rails !

On ne peut pas dire que Cristiano Ronaldo ait brillé de mille feux mercredi face à l’OL. L’attaquant de la Juventus Turin, qui n’a pas cadré la moindre frappe à Décines (0-1), est même resté muet depuis le 22 décembre face à la Lazio Rome. Depuis cette date, CR7 avait toujours marqué au moins une fois par match.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 n’a pas marqué lors d’une rencontre offiicielle avec la @Juventus pour la 1ère fois depuis le 22 décembre 2019 face à la Lazio Rome. #OLJuve — Stats Foot (@Statsdufoot) February 26, 2020

Ce coup de mou d’un jour n’empêche pas les rumeurs de circuler le concernant. Ces derniers jours, la presse étrangère a même évoqué une possible association entre Cristiano Ronaldo et et son meilleur ennemi Lionel Messi dans le futur du côté de l’Inter Miami. David Beckham n’a pas démenti, bien au contraire.

« Toutes les équipes souhaiteraient Messi et Ronaldo »

« Nous croyons vraiment en notre équipe. Nous sommes vraiment satisfaits des joueurs que nous avons. Mais si nous avons la possibilité d’attirer des joueurs européens de renom dans notre ville, nous le ferons, a fait savoir le boss de l’Inter Miami. Toutes les équipes du monde souhaiteraient (Lionel) Messi et (Cristiano) Ronaldo dans leur équipe. Mais nous avons toujours dit que nous étions différents des autres équipes, et je suis convaincu que les autres propriétaires disent exactement la même chose »