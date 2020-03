FC Barcelone – Mercato : un ex de l’ASSE plutôt que Neymar ou Martinez en attaque ?

true

On le sait : le FC Barcelone va chercher à recruter un joueur offensif à l’été 2020. Si Neymar Jr (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan) ont plutôt les faveurs du club catalan du fait de la proximité des deux hommes avec Lionel Messi, d’autres pistes sont également étudiées par les dirigeants catalans.

Selon « The Express », Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, 30 ans) est bel et bien l’une d’elles. Une piste sans doute plus simple à concrétiser puisque les Gunners – 9e de Premier League – pourraient bien ne participer à aucune compétition européenne et être dans la nécessité de vendre pour redresser ses comptes.

Et « Aubame » est clairement le dossier le plus sensible au sein du club londonien, l’intéressé arrivant en fin de contrat et refusant de rempiler à moins de 330 000€ brut par semaine. Face à cette situation, la direction d’Arsenal serait prête à envisager une vente sèche à l’été 2020. Une belle opportunité pour le Barça de récupérer un buteur prolifique (20 buts en 32 matches toutes compétitions confondues) ? L’Inter Milan et plusieurs autres grandes équipes européennes sont sur les rangs également.