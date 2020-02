FC Barcelone – Mercato : un fidèle de Messi rêve de retrouver Cristiano Ronaldo

true

Les temps sont durs pour Ivan Rakitic au FC Barcelone. Déjà retenu par la manche à l’été 2018 alors qu’il s’apprêtait à signer au PSG, le milieu offensif croate de 31 ans a perdu sa place de titulaire cet été après l’arrivée de Frenkie De Jong. Il doit désormais se contenter d’entrées en jeu ou de matches secondaires car Arturo Vidal lui est également passé devant dans la hiérarchie.

Du coup, un départ en juin est d’autant plus à l’ordre du jour que le Barça va avoir besoin de faire rentrer de l’argent frais pour satisfaire aux exigences du fair-play financier. Et mettre tous les atouts de son côtés pour pouvoir faire revenir Neymar, objet du désir de Lionel Messi.

Rakitic ne manque pas de courtisans mais à travers une interview à Bleacher Report, on devine que la Juventus Turin serait sa destination préférée : « Bien sûr que ça me plairait de jouer avec Cristiano Ronaldo parce que c’est également l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Je me régale à le voir jouer et ce qu’il fait avec la Juventus, c’est… Pour moi, c’est l’un des meilleurs de tous les temps ».