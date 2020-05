FC Barcelone – Mercato : un goleador s’offre à Messi et au Real Madrid

true

L’attaquant mexicain Raul Jimenez (Wolverhampton) ne serait pas contre un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone.

Dans un entretien à ESPN, Raúl Jiménez, l’attaquant mexicain de Wolverhampton, a fait un appel du pied aux deux grands d’Espagne: « Une offre du Real Madrid ou du FC Barcelone, ça ne se laisse pas passer », a-t-il en effet expliqué.

L’attaquant est l’une des révélations de la saison de Premier League avec 22 buts et 10 passes décisives. Son nom revient du côté du Real, du Barça, mais aussi de Manchester United et Arsenal.

« Je vois sur les réseaux sociaux qu’on m’envoie au Real Madrid, à Chelsea, Manchester United, Arsenal, explique Jimenez. Tous les jours il y a un nouveau club qui me veut mais je reste tranquille avec tout ça. J’ai envie de poursuivre en Angleterre mais pour être franc, si on me dit demain qu’il y a une offre du Real ou du Barça… ça ne se laisse pas passer. »

Les présidents des deux clubs sont donc prévenus….