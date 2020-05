FC Barcelone – Mercato : un international argentin lie son avenir à Lionel Messi

true

Dans son contrat à Tigres au Mexique, Nahuel Guzman (34 ans) a prévu une clause pour se libérer si Lionel Messi file à Newell’s.

Ce n’est pas un secret : si Lionel Messi (FC Barcelone, 32 ans) évolue un jour en D1 argentine, la Pulga le fera sous les couleurs de son premier club à Rosario des Newell’s Old Boy. Irréaliste à l’instant T, tant que le sextuple Ballon d’Or est encore compétitif au Barça, cette possibilité existe bel et bien à l’avenir et certains au pays se préparent déjà à cette éventualité.

Comme il l’a confié à « TyC Sports », Nahuel « El Paton » Guzman, portier de l’équipe de Tigres (D1 mexicaine) et éphémère international argentin (6 capes), a déjà tout prévu dans son contrat. En effet, à l’occasion de son ultime prolongation, le portier originaire de Rosario a pris le soin d’inclure une clause dans son contrat lui permettant de se libérer pour signer libre à Newell’s… quand son ami Leo Messi s’y rendra.

En poste à Tigres depuis 2014, Nahuel Guzman garde ce mince espoir : «Lionel Messi veut ou doit avoir l’envie de revenir en Argentine mais il sera difficile que cela se produise », reconnait-il.