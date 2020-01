FC Barcelone – Mercato : un joueur chipé au Real Madrid pour arracher Rodrigo ?

true

A trois jours de la clôture du mercato, les clubs n’ont plus de temps à perdre pour se renforcer. Les dirigeants du FC Barcelone et du Valence CF s’activent donc pour trouver une issue qui satisferait tout le monde dans le dossier Rodrigo Moreno. Pour rappel, le VCF attend 60 M€ pour son attaquant et le Barça ne peut pas mettre autant sur la table sous peine de subir les foudres du fair-play financier en juin.

Valence n’étant pas décidé à prêter son joueur sans contre-partie, les Catalans se creusent les méninges. Et d’après le quotidien sportif valencian Super Deporte, ils auraient fini par trouver : recruter le milieu offensif du Sporting Portugal Bruno Fernandes, que le club Ché suit depuis longtemps.

Seulement, et c’est là que la subtilité nous échappe, le Sporting réclame… 60 M€ pour son joyau. On peut donc imaginer que le Barça a dans l’idée de négocier une réduction ou d’inclure des joueurs dans la transaction. Quoi qu’il en soit, si Fernandes signait au FCB, il serait ensuite échangé avec Moreno. La seule chose positive à retenir pour les supporters barcelonais dans cette histoire légèrement tordue, c’est que Bruno Fernandes est une cible du Real Madrid…