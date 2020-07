FC Barcelone – Mercato : un nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo proche de Messi ?

La ligne aérienne entre Turin et Barcelone va-t-elle fonctionner à plein régime cet été ? Selon Tuttosport, le FC Barcelone s’intéresserait au profil de Mattia De Sciglio. Les dirigeants barcelonais seraient même prêts à offrir 10 millions d’euros pour faire craquer la Juventus. À 27 ans, le latéral droit est en difficulté dans le Piémont. Maurizio Sarri est réticent à donner sa chance à l’international italien, qui a ramassé les miettes cette saison (9 titularisations en Serie A).

Déjà évoquée dans l’échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, la rumeur De Sciglio n’est pas surprenante. Pourtant, à l’époque, le joueur formé au Milan AC s’était montré défavorable dans ces conditions à une arrivée en Catalogne. De toute manière, Mundo Deportivo a jeté un coup de froid sur la piste menant au natif de Milan, sous contrat jusqu’en 2023 avec la Vieille Dame.

Pour le quotidien espagnol, la venue de De Sciglio est conditionnée à un départ de Semedo ou de Firpo. Enfin, l’agent de l’intéressé a démenti les contacts entre les Blaugrana et les Bianconeri. Entre les informations italienne et espagnoles, le dossier De Sciglio au FC Barcelone est encore loin de connaître son dénouement.

New contacts between Juventus and Barcelona for Mattia De Sciglio in the last few days. Operation estimated to be around €10M. Juventus would give the green light. Juve could bring back Luca Pellegrini. (Tuttomercatoweb) pic.twitter.com/C9otlhM7zL

— Calcio Direct (@CalcioDirect) July 27, 2020