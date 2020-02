FC Barcelone – Mercato : un nouveau couac éloigne Neymar de Messi

true

Neymar a réalisé un match proche du néant sur le plan collectif mardi à Dortmund. Mais puisqu’il reste un joueur hors-norme, l’attaquant du PSG a tout de même fini avec un but et un tir sur le poteau (1-2). Invité à expliquer sa mauvaise prestation dans la Ruhr, Neymar a fait savoir qu’il manquait de rythme.

Ce club marche sur la tête ou ce sont les journalistes ? #BVBPSG pic.twitter.com/M6Gvmdg5aQ — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 18, 2020

L’argument est recevable étant donné qu’il avait été mis sous cloche depuis le 1er février et sa blessure aux côtes contre le MHSC (5-0). « C’est difficile de rester quatre matchs sans jouer, a expliqué le Brésilien au micro de RMC Sport. Ce n’est pas mon choix, c’est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n’ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi. Je respecte les décisions, mais ça ne peut pas être ainsi, car le joueur finit par souffrir. »

Le Barça doit encore de l’argent à Santos

En attendant le retour le 11 mars, un vieux dossier est venu gangréner le rêve de Lionel Messi de voir revenir Neymar au FC Barcelone. El Mundo explique ainsi que Santos réclame 4,5 millions d’euros aux Blaugranas pour son transfert datant de 2013 ! Les dirigeants du club brésilien estiment que cette somme doit leur revenir sous concept de pénalité, le club catalan n’ayant pas rempli toutes les clauses inclues dans le contrat. Il s’agissait notamment de deux matchs amicaux entre les deux équipes, et seul l’un d’entre eux a été joué.