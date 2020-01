FC Barcelone – Mercato : un nouveau coup à la Frenkie De Jong ?

false

L’ailier espagnol du Dinamo Zagreb, Dani Olmo, semble être de plus en plus proche du Barça. Le club catalan envisagerait même de le recruter dès cet hiver afin de ne pas être doublé sur ce dossier avant cet été.

Si l’on en croit les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone pourrait appliquer la même stratégie qu’avec Frenkie De Jong en recrutant Dani Olmo dès cet hiver. En effet, cela permettrait au club catalan d’écarter toute concurrence et de pouvoir accueillir le joueur durant l’été.

Passé par La Masia, ce joueur espagnol de 21 ans aimerait beaucoup revenir au FC Barcelone. Et il l’a fait savoir. « Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça ait repensé à la possibilité de me ramener chez moi ».