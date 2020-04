FC Barcelone – Mercato : un nouvel attaquant argentin ciblé ?

true

Les Blaugranas suivraient avec attention les performances de l’attaquant argentin Adolfo Gaich (21 ans), qui évolue à San Lorenzo.

Gouverner, c’est prévoir. Et au FC Barcelone, même en pleine crise institutionnelle, même en plein chaos sanitaire, on aime avoir plusieurs coups d’avance. Ainsi, alors que les « Blaugranas » possèdent en Luis Suarez un attaquant de classe mondiale pour encore quelques saisons, ils lorgnent tout de même Lautaro Martinez (Inter Milan, 22 ans).

Mais il songe déjà à l’après. Et cet après pourrait également venir d’Argentine. En effet, le quotidien AS assure que le FC Barcelone suit de très près l’attaquant de San Lorenzo Adolfo Gaich. Celui-ci a 21 ans, soit presque le même âge que Martinez, et un potentiel tout aussi prometteur.

🎥👀 Vous avez 6 minutes ?

C’est assez pour voir notre best-of des ‘toros’ du Barça à l’entraînement 😍⚽ 👉 https://t.co/AAIPtZcIsz pic.twitter.com/7qpW89PSjh — FC Barcelona (depuis 🏠) (@fcbarcelona_fra) April 25, 2020

Le Barça n’est évidemment pas seul sur le coup. Le Club Bruges, l’AS Roma, Galatasaray et l’Atlético Mineiro ont déjà pris des renseignements et semblent prêts à passer à l’attaque pour celui qui a fait ses débuts en sélection A argentin.