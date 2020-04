FC Barcelone – Mercato : un obstacle complique le double dossier Neymar – Lautaro

true

Plus tôt dans la journée, nous vous évoquions l’envie du FC Barcelone de recruter le duo Neymar – Lautaro Martinez.

Et si le FC Barcelone, pour contenter Lionel Messi qui souhaite voir arriver du lourd à ses côtés, faisait exploser les compteurs ? C’est la théorie évoquée par Tuttosport, qui a annoncé que le Barça pourrait non pas choisir entre Neymar et Lautatro Martinez… mais tenter d’acheter les deux.

Comme l’explique Mundo Deportivo, les deux dossiers ont en effet des avantages bien différents. Quand l’arrivée du buteur de l’Inter Milan répondrait à un impératif technique, à savoir préparer la sucession de Luis Suarez au poste de numéro 9, le recrutement de Neymar aurait une utilité supplémentaire en terme d’image et de marketing…

Seulement, ce transfert va nécessiter des moyens qui vont obliger le club catalan à dégraisser. Et la question financière n’est pas le seul obstacle. Mundo Deportivo souligne en effet que voir arriver Neymar et Lautaro Martinez poserait la question du quota de joueurs extracommunautaires, limité trois joueurs. Leurs arrivées entraîneraient forcément un départ soit d’Arthur, soit d’Arturo Vidal. Et quand le deuxième semble intransférable, le second a montré l’été dernier qu’on ne lui forcerait pas la main si facilement…