FC Barcelone – Mercato : un phénomène argentin pourrait arriver !

false

Si l’on en croit différentes sources, le FC Barcelone s’intéresserait de près à un jeune milieu de terrain argentin en devenir. Dont l’idole est Messi.

C’est demain que le FC Barcelone retrouve les terrains de la Liga. Avec, comme vous le savez, un déplacement sur le terrain de Majorque, alors que Lionel Messi et ses partenaires disposent de deux points d’avance au classement sur le Real Madrid de Zinédine Zidane.

En attendant le terrain, place aux coulisses et au mercato estival. Avec, une fois encore, différentes rumeurs. La dernière en date ne concerne pas Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan tant désiré, mais un autre joueur argentin. Qui ? Le jeune milieu offensif argentin de Velez Sarfield, Thiago Almada, âgé de 19 ans. Selon le manager du club argentin, les dirigeants du Barça ont bel et bien approché Velez pour venir aux renseignements.

Problème, le montant du transfert n’est pas des plus raisonnables : 19 millions d’euros. Ce qui peut paraître important pour un joueur à peine aguerri aux réalités du football professionnel. Seule certitude : Almada rêve d’évoluer aux côtés d’un certain Lionel Messi. « Ce serait un rêve de jouer pour l’équipe nationale et d’évoluer aux côtés Messi ».