FC Barcelone – Mercato : un porteur d’eau du PSG évoqué pour aider Messi

D’après Mundo Deportivo, Juan Bernat (PSG, 27 ans) ferait partie de la short-list du FC Barcelone pour doubler le poste de Jordi Alba.

Si la saison de Liga va reprendre la semaine prochaine, cela n’empêche pas la problématique du Mercato permanent de reprendre le dessus au FC Barcelone. Après le dossier Lautaro, la piste Pjanic, la rumeur De Sciglio et beaucoup d’autres, c’est le poste du latéral gauche – propriété presque exclusive de Jordi Alba depuis une décennie – qui suscite tous les fantasmes.

Junior Firpo n’ayant pas convaincu et potentiellement sur le départ, le Barça s’est mis en quête d’une doublure. Si les noms de Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) et Pervis Estupinan (Osasuna) sont évoqués, « Mundo Deportivo » ajoute une cible du côté du PSG : Juan Bernat (27 ans). Une piste pas si farfelue que ça dans la mesure où le latéral ibérique n’a plus qu’un an de contrat à Paris (2021).

Toutefois, si l’on en croit le quotidien catalan, il est assez peu probable que le deal se fasse. En effet, vu comme un titulaire indiscutable par Thomas Tuchel, Juan Bernat n’est absolument pas sur le départ. Il serait même très heureux à Paris et souhaiterait aller au bout de son contrat.