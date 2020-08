FC Barcelone – Mercato : un premier départ pour rapprocher Lautaro de Messi

true

Le FC Barcelone serait sur le point de vendre Martin Braithwaite à West Ham, ce qui lui rapporterait 20 M€. De quoi financer l’opération Lautaro.

La parenthèse enchantée devrait bientôt se terminer pour Martin Braithwaite. Recruté à la surprise générale en février par le FC Barcelone, l’attaquant danois devrait quitter les Blaugranas dans les prochaines semaines. Après y avoir fait plutôt bonne impression à chaque fois qu’il est entré en jeu. Mais il n’empêche que la marche est un peu trop haute pour l’ancien Toulousain, dont le départ devrait en plus permettre de combler Lionel Messi.

En effet, en plus de libérer une place dans le compartiment offensif, la vente de Martin Braithwaite devrait favoriser la venue de Lautaro Martinez, chouchou de La Pulga. L’attaquant de l’Inter Milan coûte un peu plus de 100 M€, trop cher pour le FCB en cette période post-Covid-19. Les Blaugranas vont donc devoir vendre plusieurs joueurs et le Danois sera l’un des premiers.

D’après El Mundo Deportivo, c’est West Ham qui tiendrait la corde pour le joueur de 29 ans. Les Hammers seraient prêts à signer un chèque de 20 M€, soit 2 M€ que ce qu’a versé le FC Barcelone à Leganés il y a six mois. Un petit profit, une belle avancée en direction de Lautaro et un Messi content, c’est tout bénef pour le Barça !