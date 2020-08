FC Barcelone – Mercato : un retournement de situation encore possible pour Lionel Messi ?

true

Lionel Messi, la star du FC Barcelone, a annoncé son intention de quitter le club. Mais à une condition, les choses pourraient changer.

Ce mardi 26 août 2020 restera à jamais une date historique du FC Barcelone. C’est ce jour que le plus grand joueur de son histoire avec Johan Cruyff, Lionel Messi, a décidé de claquer la porte. Et pas n’importe comment puisque l’Argentin ne veut tout simplement plus remettre les pieds au FC Barcelone, se considérant libre de tout contrat après avoir activé une clause de résiliation.

Alors que le FC Barcelone conteste déjà la juste utilisation de cette clause, la question de l’avenir de Messi est déjà surtout les lèvres. Mais selon l’émission El Chiringuito, un autre scénario est possible ! « Messi pourrait rester si Bartomeu démissionne demain », a en effet claironné l’animateur Josep Pedrerol.

Difficile d’imaginer ce nouveau rebondissement après cette décision visiblement définitive de la Pulga, surtout au regard des réponses de la direction du Barça ce mardi soir. Alors que des rumeurs ont annoncé la démission de Josep Maria Bartomeu dans la soirée, le président du club catalan a totalement démenti l’information au quotidien catalan Sport. Le président barcelonais compte bien s’accrocher à son poste malgré la colère des socios. Ce qui semble condamner le retournement de situation pour Lionel Messi.