FC Barcelone – Mercato : un taulier sacrifié pour un caprice de Messi ?

Quique Setién a tiré la sonnette d’alarme. Si le FC Barcelone est revenu à un petit point du Real Madrid au classement de la Liga, trois de ses cadres tirent la langue aux entraînements. Et non des moindres puisqu’il s’agit ni plus ni moins que des tauliers trentenaires Sergio Busquets, Gerard Piqué et Lionel Messi.

Le Barça peut recruter un joker

El Barça planifica el nuevo proyecto deportivo en base al fichaje de Lautaro Martínez, bendecido por Lionel Messi, que implicará la marcha de más de una ‘vaca sagrada’. El Inter sólo aceptará la cláusula como compensación, no quiere jugadores. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) February 14, 2020

Alors qu’il avait prévu une session d’entraînement dimanche, le coach du Barça l’a finalement annulée pour donner un peu de répit à son groupe. Ce dernier reprendra donc le chemin de l’entraînement mardi sur le coup des 18h. Messi sera présent après son aller-retour sur le sol de Dubaï en tant qu’ambassadeur de l’Exposition Universelle qui s’y tiendra d’octobre prochain à avril 2021. En attendant, une bonne nouvelle pour le Barça est venue de la Liga, qui a accepté le recrutement d’un joker pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé. Angel, de Getafe, est l’option n°1 dans ce cas de figure.

Pas de Griezmann en échange de Martinez ?

Cet été, Lautaro Martinez reste néanmoins un dossier que Messi manie d’une main de maître. Selon Francesc Aguilar, journaliste de Mundo Deportivo, ce dernier serait bien avancé dans son esprit, au point qu’il impliquerait le départ d’une « vache sacrée » du vestiaire blaugrana dont l’identité reste encore à fixer. « L’Inter Milan acceptera seulement le paiement de la clause (111 M€), il ne veut pas de joueur en échange », a-t-il glissé sur Twitter en écartant donc l’inclusion d’Antoine Griezmann dans l’opération. À moins que celui-ci porte déjà l’étiquette de « vache sacrée » ?