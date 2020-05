FC Barcelone – Mercato : un vaste chantier se prépare derrière Léo Messi

true

Le FC Barcelone compte reconstruire en grande partie son entrejeu à l’été 2020. Ivan Rakitic et Arthur Melo pourraient partir… Et Miralem Pjanic arriver.

Si cela s’agite beaucoup au FC Barcelone autour du chantier de l’attaquant (Lautaro Martinez, Timo Werner, Neymar) et du défenseur central (Dayot Upamecano), le club catalan va aussi revoir la composition de son milieu de terrain. Autour de Frenkie De Jong et pour soutenir Lionel Messi, de nombreux changements devraient intervenir. Ce matin, la presse ibérique disserte de deux dossiers précis : ceux d’Ivan Rakitic et Arthur.

Nouveau courtisan pour Ivan Rakitic

Du côté du croate, son départ semble acté. A un an de la fin de son contrat, Ivan Rakitic, mécontent de son changement de statut, veut partir et le Barça ne s’y opposera pas. Si la tendance semblait être à un retour à Séville malgré des intérêts à la Juventus et à l’Atletico Madrid, un nouveau courtisan a fait son apparition. Selon « Mundo Deportivo », Tottenham serait désormais une option.

Pjanic inclus dans le deal pour Arthur ?

A ses côtés, le cas d’Arthur Melo (23 ans) fait débat. S’il est apprécié des Socios et souhaite rester, le Brésilien a une vraie valeur marchande et l’Etat-major blaugrana envisage de plus en plus à se servir de l’intérêt de la Juventus de Turin à son égard pour mener son Monopoly. D’après « Marca », Arthur pourrait faire l’objet d’une offre incluant des joueurs du club transalpin. Au Barça, on verrait d’un bon œil de pouvoir récupérer l’ancien lyonnais Miralem Pjanic (30 ans) dans ce deal…