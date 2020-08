FC Barcelone – Mercato : une bouée de sauvetage déjà prévue pour Lionel Messi ?

true

Alors que le navire FC Barcelone prend l’eau, un départ de Lionel Messi revient inévitablement à l’ordre du jour.

C’est un véritable naufrage que le FC Barcelone a connu ce vendredi soir contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions (2-8). Une humuliation qui oblige le club blaugrana à une importante refonte. Selon les derniers échos, tout le secteur sportif devrait se voir montrer la porte de la sortie.

Et ce séisme remet forcément sur le tapis la question de l’avenir de Messi. La Pulga pourrait-il être tenter de relever un nouveau challenge dans cette atmosphère de fin de cycle ? Le journaliste Frédéric Hermel, sur RMC Sport, a en tout donné quelques indices sur un plan B qui serait déjà sérieusement creusé.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Lionel Messi a un plan, c’est d’aller rejoindre David Beckham à l’Inter Miami, notamment pour des raisons fiscales. On en parlait pour dans un an. Est-ce que ce 8-2 peut précipiter l’opération, on ne le sait pas, mais c’est une page qui se tourne. Ma source est très sérieuse, et cela fait longtemps qu’elle me parle de Lionel Messi à Miami. Il y a un pacte, mais de toute façon Messi peut partir du Barça quand il veut », a annoncé le journaliste. De quoi annoncer un tremblement de terre encore plus grand au Barça ?