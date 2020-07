FC Barcelone – Mercato : une légende pousse à préparer la succession de Messi

true

Conscient que le FC Barcelone pourrait vivre des heures compliquées à la retraite de Lionel Messi, Rivaldo invite les dirigeants blaugranas à réfléchir dès aujourd’hui.

Ancien Ballon d’Or et légende du FC Barcelone, Rivaldo n’est pas un grand fan du Barça sauce Quique Setién. Dans son dernier billet sur Betfair dont il est l’ambassadeur, le Brésilien a appuyé sur la nécessité de changement pour ne pas vivre une saison blanche après la perte du titre en Espagne et avant d’affronter Naples en Ligue des Champions.

« Le renouvellement des équipes fait partie du football »

« Je suis inquiet », a-t-il lâché, partageant le sentiment des Socios avant ce huitième de finale retour. Et Rivaldo ne donne pas cher de Setién à l’avenir : « S’il ne gagne pas la Ligue des Champions, je pense qu’il n’aura aucune chance de continuer à être le manager de Barcelone la saison prochaine. Seul le titre européen pourrait amener les supporters du Barça à reprendre confiance en l’entraîneur actuel ».

Autre souhait porté par Rivaldo : que le Barça planche mieux sur la succession de Lionel Messi et Luis Suarez : « Suárez a déjà 33 ans et son contrat expire à la fin de la saison prochaine. Il lui reste encore deux ou trois saisons à jouer au plus haut niveau, mais il est toujours sain pour le club de penser à qui le remplacera, et même de signer un nouveau joueur si possible. La même chose s’applique à Messi. Le renouvellement des équipes fait partie du football et de nombreux autres grands joueurs qui ont joué à Barcelone sont partis à un moment donné – moi, Romario, Ronaldinho ou Maradona en sont quelques exemples – parce qu’un jour, votre âge commence à envoyer un message ».