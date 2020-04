FC Barcelone – Mercato : une lutte anglaise pour Ousmane Dembélé ?

true

Dans la liste noire du FC Barcelone, Ousmane Dembélé intéresse Manchester United mais aussi Arsenal, selon le Daily Express.

49 matches et 10 buts avec Dortmund, 74 matches et 19 buts avec le Barcelone : plombé par des blessures à répétition, Ousmane Dembélé tarde à justifier les espoirs placés en lui depuis son arrivée en Espagne, à tel point que son départ est de plus en plus annoncé.

Les dirigeants catalans seraient lassés des soucis extra-sportifs du Français, de sa fragilité, de son hygiène de vie douteuse, et ils espèreraient le transférer pour booster leur enveloppe, cet été. L’intérêt de Manchester United avait fuité, et selon le Daily Express, Arsenal se serait renseigné ces derniers jours. D’après le tabloïd, une lutte entre les deux clubs anglais se préciserait, pour l’ancien rennais.