FC Barcelone – Mercato : une nouvelle piste pour le poste d’avant-centre !

Les jours se suivent et se ressemblent pour la cellule recrutement du FC Barcelone : tenter de dénicher une perle rare offensive, susceptible de faire oublier Luis Suarez et Ousmane Dembélé, les deux joueurs étant sur le carreau pour de longues semaines.

Depuis quelques jours, d’innombrables pistes ont été données par les médias espagnols. Dernière en date, celle du média El Larguero, selon qui dirigeants catalans travaillent en ce moment-même sur le dossier de…Luis Javier Suarez, ce qui, vous l’aurez compris, ne s’invente pas.

Agé de 22 ans, cet attaquant colombien évolue à l’heure actuelle en seconde division espagnole, à Saragosse, et a déjà marqué à 14 reprises cette saison.

Le joueur appartient à Watford

Précision, et elle est de taille, Suarez n’appartient pas au club espagnol, mais aux Anglais de Watford. Une complication de plus alors que le Barça n’a toujours pas de réponse officielle quant au fait de pouvoir, ou non, enrôler un joker médical après les blessures de ses deux attaquants.

A suivre…