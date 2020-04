FC Barcelone – Mercato : une opération comptable désastreuse déjà en cours ?

Plusieurs jours déjà, et même des semaines, que le FC Barcelone ne parvient pas à se mettre d’accord avec son gardien, Marc-André ter Stegen. De discussions nécessairement bloquées depuis l’épidémie de coronavirus, cette dernière ne devant sans doute pas permettre à l’actuel titulaire du poste d’obtenir une rallonge au niveau salarial.

Voici sans doute pourquoi le quotidien Sport avance un plan B. En la personne d’un autre gardien bien connu à Barcelone, et qui évolue aujourd’hui à l’Ajax d’Amsterdam : André Onana. Ce dernier était en effet arrivé à la Masia en 2010 et l’avait quittée en 2015, pour 150 000 euros et la direction d’Amsterdam. Le retour d’Onana, cette fois, coûterait au club catalan la bagatelle de…40 millions d’euros !

Attention, toutefois, et comme le précise Sport, le Camerounais dispose également de touches sérieuses dans le championnat anglais. Avec les Blues de Chelsea et les Spurs de Tottenham.

📰 [SPORT🥇] | Barça have Onana under control

🔶 Ter Stegen’s renovation is not progressing and the club will place Neto on the market

🔷 The Cameroonian, wanted by Chelsea and Tottenham, is very open to returning to Barcelona pic.twitter.com/Hw2dk7KTWX

