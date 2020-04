FC Barcelone – Mercato : une option se dessine pour Todibo

Selon Sport, Schalke 04 veut garder Jean-Clair Todibo. Prêté en janvier par le FC Barcelone, le jeune défenseur français a convaincu les dirigeants allemands. Ceux-ci étaient disposés à s’attacher les services du joueur en versant les 25 M€ de sa claude de cession, mais la crise sanitaire rendrait aujourd’hui l’opération impossible.

