FC Barcelone – Mercato : Xavi veut diriger Lionel Messi !

Dans un entretien accordé à El Pais, Xavi a confié qu’il aimerait diriger Lionel Messi. Les deux hommes ont évolué ensemble au FC Barcelone.

Critiqué par les supporters du FC Barcelone, Quique Setién est sur la sellette. Le coach espagnol déçoit depuis son arrivée sur le banc catalan en janvier dernier. En cas d’élimination en Ligue des Champions, le Barça est opposé au Bayern Munich ce vendredi soir, sa tête pourrait être mise à prix.

Depuis semaines, des rumeurs font écho d’un intérêt du Barça pour Xavi. L’ex-milieu de terrain, formé à la Masia, est actuellement le coach d’Al-Saad, au Qatar. Le champion du monde 2010 a tout de même confié que son objectif, à terme, était de diriger le FC Barcelone.

Dans un entretien accordé à El Pais, Xavi a évoqué Lionel Messi (33 ans), en fin de contrat en 2021. Pour lui, l’aventure entre le sextuple Ballon d’or et les pensionnaires du Camp Nou doit continuer. « Messi a besoin du Barça et le Barça a besoin de Messi. Ils doivent le rendre heureux, car avec Leo heureux, ils gagneront plus de titres. Je garde une grande amitié avec lui, je le respecte beaucoup. C’est un animal de compétition, il veut toujours gagner et depuis dix ans, il est le meilleur footballeur du monde. »

À la fin de son propos, Xavi a effectué un voeu qui va continuer à alimenter les rumeurs. « J’espère que nous pourrons nous revoir sur le plan professionnel. Avoir le meilleur joueur de l’histoire dans votre équipe, c’est avoir un as pour gagner. » Forcément, une arrivé de Xavi sur le banc blaugrana serait un argument de poids dans les négociations entre le Barça et l’Argentin.